Уже 7 погибших и 17 раненых, – глава ОВА об ужасном обстреле Харькова россиянами

В результате обстрела Харькова погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Число пострадавших возросло до 27

Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Внимание Власти призывают харьковчан не выходить из укрытий: оккупанты палят по городу без остановки

Сегодня (говорится о 26 мая – 24 канал) враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля. Погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них – 9-летний ребенок,

– отметил Олег Синегубов.

Жителей просят не выходить на улицу без надобности

Глава области еще раз обратился к жителям Харькова и попросил не выходить из укрытий во время воздушной тревоги. Угроза повторных атак противника высока.

Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано,

– добавил Синегубов.

Глава Харьковской ОГА отметил, что наши защитники "гонят врага" с Харьковщины. В частности, на севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг терпит потери.

Главное об атаке россиян на Харьков

Днем 26 мая российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. В городе и в окрестностях Харькова слышали звуки взрывов. Очевидцы рассказывали, что снаряды падали в районе Лесопарка.

Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором отметил, что сегодня в городе громко и опасно.

Атаки на Харьковщину не прекращаются уже несколько дней

Так, вчера, 25 мая, россияне беспощадно обстреляли город Балаклея. В результате удара погибли два пожилых человека, еще 10 человек ранены, среди них – 9-летний ребенок.

24 мая ударили ракетами по Лозовой в Харьковской области. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

В течение 24 мая, к сожалению, от обстрелов оккупантов погиб один житель Дергачей. Еще один человек получил ранения. Кроме того, ранения получили 3 человека из сел Савинцы и Шевченково в Изюмском районе.

Самым горячим направлением остается Изюмщина. Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в этом районе и возобновить наступление на Славянск.

Известно, что российское командование ввело дополнительные силы к северу Харьковской области. Так оккупанты пытаются не дать ВСУ пройти на другое направление, в частности, в сторону Волчанска, ведь там наши защитники могут подрезать наступательные силы врага.

Обратите внимание – ближайший месяц нас ждут существенные неприятности, – Арестович