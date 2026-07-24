Уже 9-й день продолжаются протесты: люди требуют восстановить Федорова в должности министра обороны

В Киеве и ряде других украинских городов продолжаются акции протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Инициаторы заявляют, что будут выходить на митинги каждый день, пока власти не отреагируют на их требование.

24 Канал собрал основные события нового дня протестов.

В каких городах продолжаются протесты?

Одним из инициаторов протестов является ветеран Дмитрий Козятинский. Ранее он заявил, что акции не будут прекращаться, пока власти не услышат требования протестующих.

В столице Украины собралось большое количество людей. Они держат картонки с призывами "Мы не договорили!", "Верните Федорова".

Протесты в Киеве / Фото из социальных сетей