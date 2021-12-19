Уже более 3 миллионов украинцев оформили "еПоддержку": на что тратят свою тысячу

Более 3 миллионов украинцев успешно воспользовались услугой "еПоддержка". Минцифры заявляет, что большинство из них уже получили тысячу гривен за вакцинацию.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали выплачивать деньги раньше. В то же время он заверил, что клиенты других банков, участвующие в проекте, получат деньги в течение 10 дней.

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На что украинцы тратят деньги

Лидером возможных категорий стали книги. На втором месте оказались кинотеатры, в частности, показатель, такой же как и у книг. Также за полученные от государства деньги украинцы покупают железнодорожные билеты.

Федоров уверяет, что предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все успеют получить и потратить деньги.

Министр также напоминает, что не стоит забывать обновлять приложение после того, как воспользовались необходимой услугой.

Как воспользоваться программой

Старт "еПоддержки" обещали на 20 – 21 декабря. Впрочем, уже 16 числа банки начали перечислять украинцам обещанную главой государства тысячу гривен за вакцинацию.

19 декабря проект запустили официально в приложении Дия. Минцифры уверяло, что подобная инновационная услуга технически внедряется в мире впервые.

Чтобы подать заявку на получение денег надо полностью вакцинироваться и получить "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дия. Необходимо также быть гражданином Украины старше 18 лет. Чтобы выплата поступила до конца 2021 года, надо зарегистрироваться с 19 по 29 декабря и не забывать обновлять Дию

Вам могут понадобиться более подробные действия для получения денег: смотрите видео

Полное сообщение Михаила Федорова в телеграмме

Уже более 3 миллионов украинцев успешно воспользовались услугой еПоддержка.

Большинство из них уже получили деньги (Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали платить раньше), клиенты других банков, которые присоединились к проекту, получат в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег лидеры категорий:

1. Книги.

2. Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг).

3. Железнодорожный транспорт.

Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют.

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