Уже должен был пересекать границу: Данилов рассказал детали задержания Медведчука

Контрразведка Службы безопасности Украины по поручению президента Владимира Зеленского занималась поиском Медведчука с тех пор, как стало известно о его побеге из-под домашнего ареста.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в новом интервью. Он подчеркнул, что политик-коллаборационист практически пересек границу.

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Детали задержания Медведчука

Поиск Медведчука вели с первого дня его исчезновения. И 12 апреля, когда он должен был уже пересекать границу нашей страны, его задержали сотрудники контрразведки СБУ. Данилов добавляет, что по плану, его камуфляж должен был стать прикрытием.

Именно поэтому он оделся в этот камуфляж, никто его не одевал, это была его одежда,

– прокомментировал Секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Зеленский и СБУ сразу сообщили о задержании.

Если кто-то придумывает, что это произошло раньше, то нет, у нас такого нет. Мы не пиар-агентство. У нас, если что-то происходит, мы сразу все докладываем обществу,

– подчеркнул он.

Кроме того, Данилов рассказал, что Медведчук хотел попасть наконец в Россию, однако задержание произошло на западной границе.

Попытка побега Медведчука: что известно

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала оппозиционного политика и кума Путина Виктора Медведчука, который исчез из-под домашнего ареста сразу после нападения России.

Глава государства рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней, однако все же решил сбежать за пределы государства.

По словам Баканова, побег готовили ФСБ. Эту информацию подтвердил и охранник экс-депутата. Поскольку Россия и Беларусь закрыты, скорее всего, Медведчук должен был переправиться по воде в Приднестровье.

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Медведчука сначала следует осудить, получить определенные показания, а уже потом менять на украинских пленных.

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