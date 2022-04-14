Уже должен был пересекать границу: Данилов рассказал детали задержания Медведчука

14 апреля 2022 , 19:06
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Источник:

BBC

Контрразведка Службы безопасности Украины по поручению президента Владимира Зеленского занималась поиском Медведчука с тех пор, как стало известно о его побеге из-под домашнего ареста.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в новом интервью. Он подчеркнул, что политик-коллаборационист практически пересек границу.

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Детали задержания Медведчука

Поиск Медведчука вели с первого дня его исчезновения. И 12 апреля, когда он должен был уже пересекать границу нашей страны, его задержали сотрудники контрразведки СБУ. Данилов добавляет, что по плану, его камуфляж должен был стать прикрытием.

Именно поэтому он оделся в этот камуфляж, никто его не одевал, это была его одежда,
 – прокомментировал Секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Зеленский и СБУ сразу сообщили о задержании.

Если кто-то придумывает, что это произошло раньше, то нет, у нас такого нет. Мы не пиар-агентство. У нас, если что-то происходит, мы сразу все докладываем обществу,
 – подчеркнул он.

Кроме того, Данилов рассказал, что Медведчук хотел попасть наконец в Россию, однако задержание произошло на западной границе.

Попытка побега Медведчука: что известно

  • Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала оппозиционного политика и кума Путина Виктора Медведчука, который исчез из-под домашнего ареста сразу после нападения России.
  • Глава государства рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней, однако все же решил сбежать за пределы государства.
  • По словам Баканова, побег готовили ФСБ. Эту информацию подтвердил и охранник экс-депутата. Поскольку Россия и Беларусь закрыты, скорее всего, Медведчук должен был переправиться по воде в Приднестровье.
  • Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Медведчука сначала следует осудить, получить определенные показания, а уже потом менять на украинских пленных.

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Автор: Юлія Бабич