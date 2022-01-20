Уже в январе: Ярмак анонсировал новую встречу советников Нормандии
Источник:Офис президента
Андрей Ермак анонсировал встречу советников лидеров "нормандской четверки". Он заявил, что на фоне угрозы нападения России Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.
По словам Ермака, идет подготовка к встрече советников. Она должна состояться до конца текущего месяца, то есть января.
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Заметим, накануне о вероятной встрече советников писали СМИ. Президент Франции Эммануэль Макрон также 7 января сообщал, что Франция и Германия вскоре хотят инициировать очередную встречу в нормандском формате.
Паниковать по нападению России не стоит
Ермак считает, что необходимо сохранять "холодную голову", чтобы минимизировать риски для людей.
Паника еще никому не была добрым другом,
– сказал политик.
Он добавил, что украинские службы вместе с международными партнерами пристально следят за положением дел у границ. Имеют объективную информацию по ситуации.
Кроме того, Украина не остается в одиночестве, поскольку имеет поддержку со стороны европейских стран и США. К слову, Ермак обратил внимание на количество визитов представителей иностранных государств, которые состоялись в последнее время.
Что известно об угрозе нападения России
- Еще осенью американские СМИ писали, что Москва стягивает войска к границе Украины. Украинская разведка сообщала, что агрессор может напасть на нашу страну в январе – феврале 2022.
- Российские войска до сих пор находятся у границ Украины. В конце 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что речь идет о 122 тысячах российских военных.
- Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами просил немедленно ввести санкции против России. Ведь введение ограничений уже после нападения Кремля не будет таким эффективным.
- Уже в январе подразделения российских войск прибыли в Беларусь 18 января. В феврале Москва и Минск хотят проводить совместные военные учения.
- Госдеп США выразил обеспокоенность, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. Правда, в Кремле все отрицают и призывают "прекратить истерики".
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