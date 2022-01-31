Уже на этой неделе: Кулеба анонсировал визит Эрдогана в Украину
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину прибудет президент Турции. Реджеп Эрдоган посетит Киев уже на этой неделе.
Президент посетит Киев на фоне опасности со стороны России. Об этом Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 31 января.
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Украину посетит президент Турции
На этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Политик также объяснил, что в настоящее время международная повестка дня Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля и Дмитрия Кулебы очень насыщенная. Глава МИД Украины заявил, что они работают с партнерами, чтобы сдержать Россию.
Кстати, еще 19 января турецкая сторона сообщила, что Реджеп Эрдоган может приехать в Киев 3 февраля. Ведь именно в этот день Украина и Турция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
Говорилось также о том, что уже запланирована встреча между Эрдоганом и Зеленским. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин тогда рассказывал, что в Украину Эрдоган прибудет во главе большой делегации.
Спикер также уверял, что Турция готова сыграть любую роль для снижения напряжения в отношениях между Россией и Украиной.
Готовность Турции помочь в переговорах с Россией: коротко
- Реджеп Эрдоган 19 января заявил, что готов поучаствовать в урегулировании ситуации на Донбассе. Президент Турции пригласил Владимира Зеленского и Путина провести встречу в Анкаре.
- 20 января глава государства повторил свое предложение. По мнению турецкого президента, Путин и Зеленский должны обсудить разногласия во взглядах.
- Кроме того, Турция предложила Стамбул для проведения заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. До пандемии переговоры проходили в Минске, позже – онлайн.
- Стоит отметить, что Владимир Путин согласился посетить Турцию, однако при согласовании графиков и тогда, когда будет разрешать эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
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