Украинское наступление на Курскую область стало уникальным. Это первый случай, когда ядерная держава оказалась под угрозой вторжения со стороны другой неядерной страны.

Операция Вооруженных Сил Украины на Курщине показала, что наличие ядерного оружия не обеспечивает государству абсолютной защиты его границ и территорий.

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Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия

В источнике отмечают, что такие малые государства, как Израиль, Иран, Северная Корея и Ливия, стремились получить ядерное оружие, чтобы удерживать большие и лучше оснащенные страны от возможных атак.

ВСУ провели наступление на Курскую область, которое стало беспрецедентным случаем, когда ядерная держава столкнулась с вторжением со стороны государства, которое не обладает ядерным арсеналом.

Обратите внимание! В течение почти трех недель украинские силы заняли территорию площадью около 1300 квадратных километров.

В связи с событиями в Курской области эксперты пересмотрели роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании наступления.

Западные лидеры, военные эксперты и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают для перспектив российской эскалации и для будущего войны,

– говорится в публикации.

Согласно ядерной доктрине России, страна может применить ядерное оружие в случае угрозы своему суверенитету или территориальной целостности. Однако, несмотря на это, в Москве пока не заявляли о нарушении "красных линий".

Скорее всего, нынешняя власть в Кремле воспринимает угрозы суверенитету России исключительно через призму сохранения Путина.

"Никто на самом деле не знает российской "красной линии" – они никогда не называли ее точно", – заметил по этому поводу бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

Он отметил, что ядерная эскалация, скорее всего, начнется с увеличением применения обычных вооружений, а не с неожиданного удара.

Издание подчеркнуло, что Украина вторжением в Курскую область стремится продемонстрировать, что еще одно табу может быть нарушено без катастрофических последствий. Это может стать аргументом в пользу разрешения применения более смертоносного и точного американского оружия на территории России.