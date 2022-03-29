Уже не такие смелые: в минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова

Генштаб Вооруженных Сил ранее сообщил, что россияне отводят свои подразделения от Киевской и Черниговской областей. Теперь это подтвердили и в Минобороны России.

Государство-агрессор впервые открыто и официально призналось, что отступает с части направлений в Украине. Соответствующее сообщение 29 марта распространило российское минобороны.

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Россия признала, что отводит войска от Киева и Чернигова

Заместитель минобороны России заявил, что ведомство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

Заместитель минобороны России Александр Фомин заявил, что ведомство "приняло важное решение для повышения взаимодоверия и создания необходимых условий для дальнейших переговоров, целью которых является подписание договора".

Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях,

– отметил замминистра.

Он добавил, что в Киеве будут принимать основные решения, потому там должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.

Заявление о выводе русских войск от Генштаба

Ранее в Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг не добился цели наступательной операции. Потому россияне выводят отдельные подразделения своей армии с территории Киевской и Черниговской областей.

В то же время, угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры все еще высока.

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