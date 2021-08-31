Уже и не знают чего ожидать: в Кремле назвали каждую украинскую власть "все тупиковее"

В Кремле отличились очередным неуклюжим заявлением об Украине. На этот раз российский министр иностранных дел объявил в Украине "кризис", потому что каждая следующая власть становится "все тупиковее".

Что на этот раз заявил Лавров

Сергей Лавров пожаловался, что уже даже не знает, чего ожидать от Украины. Настолько действия нашей власти ему не нравятся.

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Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать,

– подчеркнул министр.

Одной из самых больших "проблем" нынешней украинской власти россиянин считает санкции против граждан Украины.

Смотрите видео очередного бестолкового заявления Лаврова об Украине:

О каких санкциях говорится

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда граждан Украины. Среди них был подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук, пророссийский политик Тарас Козак, пропагандист Анатолий Шарий и другие.