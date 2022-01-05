Уже несколько часов Казахстан без интернета: уровень доступа к сети – 2%
5 января 2022 , 17:18Читати новину українською
Источник:Telegram Info
В Казахстане на фоне массовых протестов отключили интернет. Оператор "Казахтелеком" ограничил доступ по всей территории государства. Уже несколько часов страна просто "отрезана от мира".
Пытаются блокировать также веб-версию телеграма и сам мессенджер. Как сообщали ранее, некоторые СМИ и телеканалы прекратили вещание.
К теме В Казахстане отключили интернет, – Netblocks
Согласно данным организации Netblock, по состоянию на 5 января уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.
Казахстан без связи
- Значительные сбои в работе интернета в Казахстане заметили еще вечером 4 января.
- О полном отключении сообщили уже 5 января.
- Местные телеграм-каналы сообщали, что власть намеренно глушит связь.
- В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.
Протесты в Казахстане: коротко
- Протесты вспыхнули 3 января 2022 года из-за повышения стоимости газа.
- Неофициально известно, что количество пострадавших во время протестов возросло примерно до полтысячи человек.
- Президент заявил, что есть погибшие – силовики.
- Посольство Украины в Казахстане обратилось к украинцам с призывом отложить поездку в Казахстан.
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