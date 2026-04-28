Уже третий раз за месяц поражен НПЗ в Туапсе

Силы беспилотных систем в третий раз за месяц поразили Туапсинский НПЗ. Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины.

Об этом пишет Генштаб и Силы беспилотных систем ВСУ.

Смотрите также Масштабный пожар и черные столбы дыма: жителей Туапсе призывают эвакуироваться после атаки БпЛА

Что известно об атаке на Туапсе?

По этому одному из самых современных заводов компании "Роснефть" в Туапсе ударили операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд" во взаимодействии с ССО., СБУ, ГУР МО Украины и другими составляющими сил обороны.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории объекта с последующим пожаром. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Хет-трик от ССО и других составляющих сил безопасности и обороны Украины! Туапсе у вас снова пропущен!

– прокомментировали Силы специальных операций.

К слову, эти удары по Туапсе оказывают влияние на Москву. Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Канала, что это приводит к внутренней дестабилизации внутри страны-агрессоры.

Справочно. Город Туапсе находится в Краснодарском крае. Это около 450 км от Украины. Это часть комплекса черноморских курортов в регионе.

Также наши воины поразили:

радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего во временно оккупированном Крыму,

командно-наблюдательные пункты поблизости Молочанска, Стульневый, Возлюбленного, Успеновки,

состав материально-технических средств в районе Кирилловки в Запорожье,

сосредоточение живой силы недалеко от Великой Новоселки и Родинского Донецкой области, Старогдановки на Запорожье и Овражок на ТОТ Крыма,

пункт управления БпЛА в окрестностях Голой Пристани Херсонской области.

Что известно о Туапсинском НПЗ?

Туапсинский НПЗ– один из самых больших в России и единственный на берегу Черного моря.

Там производят разные нефтепродукты, в частности бензин, дизель, авиационный керосин, мазут и сжиженные газы. Это целая сеть нефтеобъектов, рядом с ними разместились АЗС.

Из Туапсе экспортируется до 90% нефти.

К слову, завод модернизировали в 2013 году, а новая нефтеперерабатывающая установка "ЭЛОУ-АВТ-12" может перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти ежегодно.

Напомним, что первая атака на НПЗ в Туапсе этой весной прошла 16 апреля. Тогда были поражены ключевые технологические установки, возник масштабный пожар, продолжавшаяся несколько суток.

Через четыре дня, 20 апреля, подразделения Сил обороны снова устроили по району портовой инфраструктуры, где хранится готовая продукция по экспорту. Возгорание возникло повторно.

Всего в результате предыдущих двух атак было уничтожено 24 резервуара, а еще 4 повреждены.

Последние атаки на Россию