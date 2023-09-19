Уже в больнице: мэр рассказал первые подробности о пострадавшем в результате атаки во Львове

Российские захватчики утром 19 сентября атаковали дронами Львов. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что в результате атаки пострадал только один человек.

В частности, этого человека извлекли из-под завалов спасатели. Пострадавшему оказывают помощь медики.

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Во Львове пострадал один человек

Садовый отметил, что по состоянию на 6 часов 15 минут известно только об одном пострадавшем в результате атаки во Львов. Ранее в сети ходили сообщения, что в городе пострадали два человека.

Из-под завалов на складе во Львове сегодня достали парня 26 лет. У пострадавшего открыт перелом конечности,

– подчеркнул мэр Львова.

Глава города отметил, что в настоящее время пострадавший парень уже находится в больнице. В частности, там ему оказывают всю необходимую помощь медики.

Россияне обстреляли Львов ночью