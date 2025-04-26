Уже значительно больше, чем просто партнеры: чем Ким Чен Ыну выгодно сотрудничество с Кремлем
- Северная Корея получила от России миллиарды долларов за стратегическое сотрудничество и союзничество.
- Ким Чен Ын предоставил России боекомплекты и ракеты, одна из которых ударила по Киеву.
- Сотрудничество между странами включает поставки технических ресурсов и личного состава.
Партнерство Северной Кореи с Россией вышло на новый уровень. Ким Чен Ын уже получил миллиарды долларов от Кремля
Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк в эфире 24 Канала рассказал, что каждая военная операция требует технических ресурсов и личного состава. Кремлю пока не удалось захватить Украину и в целом выполнить даже начальные задачи так называемой "спецоперации" – выйти полностью на границы Донецкой и Луганской областей.
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Впрочем, Россия имеет не просто партнера, а настоящего союзника – Северную Корею.
Мы имеем дело с серьезными интеграционными процессами: речь идет не только о личном составе, но и об обеспечении боекомплектами и ракетами. Одна из ракет, насколько я знаю, ударила по Киеву – и, вроде бы, уже идентифицировано, что это была именно северокорейская ракета,
– сказал Александр Антонюк.
Он добавил, что если принять во внимание также соглашение между Северной Кореей и Кремлем о стратегическом сотрудничестве и союзничестве, то согласно ему Северная Корея уже получила в свою экономику около 20 миллиардов долларов.