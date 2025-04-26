Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу розповів, що кожна військова операція потребує технічних ресурсів і особового складу. Кремлю поки що не вдалося захопити Україну й загалом виконати навіть початкові завдання так званої "спецоперації" – вийти повністю на кордони Донецької та Луганської областей.

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Втім, Росія має не просто партнера, а справжнього союзника – Північну Корею.

Ми маємо справу із серйознішими інтеграційними процесами: йдеться не лише про особовий склад, а й про забезпечення боєкомплектами та ракетами. Одна з ракет, наскільки я знаю, вдарила по Києву – і, начебто, вже ідентифіковано, що це була саме північнокорейська ракета,

– сказав Олександр Антонюк.

Він додав, що якщо взяти до уваги також угоду між Північною Кореєю та Кремлем про стратегічне співробітництво й союзництво, то згідно з нею Північна Корея вже отримала в свою економіку близько 20 мільярдів доларів.