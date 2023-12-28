Увеличивают количество блокпостов, будут проверки: в Киевской области усиливают меры безопасности
В Киеве и области усилят меры безопасности в период с 28 декабря по 6 января. Соответствующее решение было принято на совете обороны Киевской области.
В столице и Киевской области усилят контрдиверсионные меры. Они будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.
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Будут проверять места скоплений людей
В Киевской области увеличится количество блокпостов. Проверке подлежат торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и другие места.
Такая работа будет способствовать розыскным мероприятиям.
По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек,
– говорится в сообщении.
В КГВА просят понимания и напоминают, что для успешного прохождения проверки нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
В Киеве прошли обучение безопасности
- В период с 25 декабря по 28 декабря 2023 года в столице проходили обучение безопасности. Они проходили под руководством Сил обороны совместно с городскими властями, полицией и другими структурными подразделениями. Основной целью учений было усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности и защиты населения.
- В КГВА отмечали, что в условиях войны защита и безопасность Киева и его жителей – это важнейшая задача. И именно обеспечение безопасности требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, держащих оборону столицы.
- Учения предусматривали развертывание временных блокпостов и установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что война не закончилась и угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют.