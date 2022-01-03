В Ужгороде мужчину осудили за свержение Ханукии

Жителя Ужгорода осудили из-за повреждения Ханукии. В суде обвиняемый признал свою вину.

Какое наказание назначил суд

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря на Театральной площади. Мужчина отсоединил Ханукию от электросети и бросил ее в реку Уж.

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Ханукию выбросили, когда евреи праздновали 7 день Хануки. Перед тем в городе расклеили антисемитские листовки.

Ужгородский городской суд признал мужчину виновным в разжигании национальной вражды и ненависти. Ему вынесли приговор – 1 год лишения свободы с заменой на 1 год испытательного срока.



В Ужгороде мужчина выбросил Ханукию в реку / Фото ОЕОУ

Что известно об антисемитских листовках в Ужгороде

Возле Ханукии обнаружили свастику и антисемитскую наклейку, на которой изображены обвинения евреев в Голодоморе. Кстати, вандалы подошли со стороны, где нет камер, поэтому кто это совершил – неизвестно.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о хулиганстве.

Последние инциденты с Ханукией в Украине

28 ноября на Майдане Независимости мужчина пытался разрушить Ханукию, это происходило под аплодисменты очевидцев. Злоумышленника остановили работники муниципальной стражи, а сам он заявил: "Не надо было ставить".

30 ноября похожий инцидент произошел на Троещине – там вандалы также повалили Ханукию. Тогда представители Еврейской объединенной общины говорили, что будут обращаться в суд.

В центре Днепра Ханукию перевернула компания молодых людей, однако этот момент попал на камеры наблюдения.

Ханукия – это светильник, который зажигают в течение восьми дней иудейского праздника Ханука. По поверьям, он символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой.