Как можно узнать, попал ли военный в плен: в МВД обнародовали телефон

К сожалению, украинские военные также попадают к россиянам в плен. В МВД рассказали, по какому телефону следует обратиться, чтобы узнать, не стали ли пленниками кремля ваши родные или близкие.

Правоохранители рассказали, что запустили телефон доверия. По нему можно позвонить, чтобы получить информацию, попал ли в русский плен кто-нибудь из родных или близких.

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По какому номеру звонить

Если вы предполагаете, что кто-то из ваших родных или близких попал в плен, то рекомендуем позвонить на горячую линию. Телефон доверия МВД: +38 089 420 18 66.

В случае, если у вас возникли другие вопросы, можно обратиться в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ. Для этого следует позвонить по одному из этих номеров:

+38 067 650 83 32,

+38 098 087 36 01.

Также у вас есть возможность отправить запрос по электронной почте: united.centre.ssu@gmail.com.

Кроме того, получить сведения можно и в Национальном информационном бюро. Позвоните на горячую линию 1648 или на городской номер телефона (044) 287-81-65, если вы находитесь за границей. Также для удобства можно написать электронное письмо на этот адрес: nib.uncp.info@gmail.com.

Розыском тех, кто мог попасть в плен, занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными. Необходимую информацию вам могут предоставить по номеру телефона (044) 428-62-74 или же по электронному адресу contact@gur.gov.ua.

Освобожденная из плена медик стала мамой

Напомним, что в ночь на 25 сентября родила медик Марьяна Мамонова. Одну из защитниц "Азовстали" 21 сентября удалось вернуть из плена, в котором она находилась более 4 месяцев.

Известно, что она стала матерью девочки. Ребенок появился на свет в Волынском областном перинатальном центре. Ее вес – 3255 граммов, а рост – 56 сантиметров. Заметим, что и Марьяна, и кроха сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Добавим, что 21 сентября в Украину удалось вернуть 200 защитников "Азовстали". Их обменяли на предателя медведчука. Последний, уверяют правоохранители, уже дал все необходимые показания, поэтому в нем больше не было потребности для нашего государства. Кроме того, удалось вернуть 5 героев-командиров "Азовстали". Вместо них врагу отдали 55 бойцов.

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