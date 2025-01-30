В 155-й ОМБр расследуют обстоятельства исчезновения бойцов: для этого создали специальный отдел

Родные военнослужащих 155-й бригады долгое время не имели "надлежащей коммуникации" с частью. Новое командование создало отдел расследований, в который вошли представители всех батальонов, понесших потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ольгу Решетилову, уполномоченную по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. В ближайшее время семьи пропавших без вести военных 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской получат исчерпывающую информацию о ситуации с их родными.

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Что известно о расследовании

"Расследователи" подробно воспроизводят события, во время которых терялась связь с военными. Они анализируют доклады разведки и проверяют меры эвакуации, чтобы выяснить возможную судьбу пропавших.

По словам Решетиловой, это пример реального, а не формального подхода к служебным расследованиям, который стоит ввести в других воинских частях. Такие отделы должны работать не постфактум, а в режиме реального времени.

Это может не только обеспечить качественное проведение служебных расследований, но и предоставить командирам аналитику для принятия решений и работы над ошибками.

"Надо удержать Покровск"

Уполномоченная несколько дней работала в боевых частях в Донецкой области. По ее мнению, интенсивная работа непосредственно на месте дает совсем другое понимание развития событий.

Пока в Киеве неслись дискуссии о судьбе 155 бригады, ее военнослужащие продолжали героические бои: шли на штурмы, отбивали и удерживали позиции,

– написала она.

Во время опроса свидетелей Решетилова спросила, знали ли они об управленческом хаосе, журналистских расследованиях и уголовных производствах. Один из сержантов ответил: "Мы знали и знаем только то, что нам надо удержать Покровск".

К слову, россияне активно используют скандал вокруг 155-й бригады и распространяют фейки. В частности, что ее бойцов якобы доставляли на позиции в наручниках.