В 2 областях будет бушевать мощный ветер: где ждать непогоды

31 августа 2024, 16:19
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Автор: Диана Квасневская

Непогоду в Украине прогнозируют в двух регионах. Синоптики предупредили людей, что будут сильные порывы ветра, которые могу привести к последствиям.

В частности, непогода 1 сентября 2024 года может бушевать в Днепропетровской и Запорожской областях. Также мощного ветра стоит ожидать в других регионах Украины.

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Где будет непогода 1 сентября

Синоптики предупредили, что опасные метеорологические явления возможны:

Днем, 1 сентября, ожидаются порывы восточного ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый),
– заявили синоптики.

Сильный ветер в двух областях может привести к:

  • повреждению линий электропередач,
  • падению деревьев,
  • заносу автомобилей,
  • увеличению вероятности аварий на дороге.

Стоит заметить, что Восточный и Северо-Восточный ветер до 7 – 12 метров в секунду прогнозируют в Украине везде, кроме Запада и Севера страны. Местами порывы ветра могут составлять 15 – 20 метров в секунду.