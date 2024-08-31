В 2 областях будет бушевать мощный ветер: где ждать непогоды
Непогоду в Украине прогнозируют в двух регионах. Синоптики предупредили людей, что будут сильные порывы ветра, которые могу привести к последствиям.
В частности, непогода 1 сентября 2024 года может бушевать в Днепропетровской и Запорожской областях. Также мощного ветра стоит ожидать в других регионах Украины.
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Где будет непогода 1 сентября
Синоптики предупредили, что опасные метеорологические явления возможны:
Днем, 1 сентября, ожидаются порывы восточного ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый),
– заявили синоптики.
Сильный ветер в двух областях может привести к:
- повреждению линий электропередач,
- падению деревьев,
- заносу автомобилей,
- увеличению вероятности аварий на дороге.
Стоит заметить, что Восточный и Северо-Восточный ветер до 7 – 12 метров в секунду прогнозируют в Украине везде, кроме Запада и Севера страны. Местами порывы ветра могут составлять 15 – 20 метров в секунду.