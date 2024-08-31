Зокрема, негода 1 вересня 2024 року може вирувати у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також потужного вітру варто очікувати в інших регіонах України.

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Де буде негода 1 вересня

Синоптики попередили, що небезпечні метеорологічні явища можливі:

у Запоріжжі та області;

у Дніпрі та на Дніпропетровщині.

Вдень, 1 вересня, очікуються пориви Східного вітру 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий),

– заявили синоптики.

Сильний вітер у двох областях може призвести до:

пошкодження ліній електропередач,

падіння дерев,

заносу автомобілів,

збільшення ймовірності аварій на дорозі.

Варто зауважити, що Східний та Північно-Східний вітер до 7 – 12 метрів за секунду прогнозують в Україні всюди, окрім Заходу та Півночі країни. Місцями пориви вітру можуть становити 15 – 20 метрів за секунду.