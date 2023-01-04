Уволенных – на фронт, пенсионеров – на мусорник: Россия сокращает расходы на содержание Донбасса
С начала 2023 года российские оккупанты решили всерьез урезать финансирование временно захваченных ими территорий Донбасса и Луганщины. Теперь социальные выплаты, которые будут получать пенсионеры, будут ложиться на плечи квазиреспублик.
То же касается выплат зарплат "чиновникам" и дотаций предприятиям, которые уже давно не приносят ни копейки прибыли. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, реформы, которые в разы ухудшат жизнь местным жителям, будут внедряться постепенно, чтобы не повлечь за собой взрывную волну протестов.
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В Кремле планируют в течение 2023 существенно экономить на всех своих прокси, а также сокращать затраты на развитие России. От глубинки до больших городов и самой столицы. Причина таких мер вполне очевидна – нехватка денег на ведение войны против Украины.
Из маленьких городов в Донбассе будут делать поселки
- О намерениях перераспределения средств, которые ранее выделялись оккупантами для создания иллюзии жизни в так называемых "ДНР" и "ЛНР", кремлевские кураторы предупредили Пасечника и Пушилина еще в октябре-ноябре 2022 года.
- Главарям террористических формирований поставили задачу крайне быстро подготовить банковские системы недореспублик, а также привести в порядок весь бизнес и наладить работу предприятий для того, чтобы банановые псевдообразования вышли на самоокупаемость.
- Понятно, что вообще никаких шансов обеспечивать себя финансово ни на оккупированной Луганщине, ни на Донетчине не было.
- Боевик из Луганска приглашал к себе экономистов из Москвы. Однако они лишь констатировали невозможность региона обеспечивать себя. Переходный план, состоявший из более чем 100 пунктов, даже не начали претворять в жизнь.
- Пушилин даже попыток проконсультироваться со специалистами не предпринимал. Аферист со стажем, считающий себя специалистом по экономике, решил разбираться с проблемой самостоятельно.
Согласно намерениям московских оккупантов, уже в январе поступления из российского бюджета на Донбасс сократятся на 40%. Это означает, что Москва только покроет "гарантированные Россией" выплаты пенсий, а также частично обеспечит зарплатами силовой блок и местные "администрации". Работа бюджетных учреждений будет профинансирована не более чем на 50%.
Чтобы как-нибудь перекрыть огромные бюджетные дыры, представителям оккупационных администраций придется срочно сокращать все расходы, закрывать больницы, школы и шахты. Кроме того, им придется в очередной раз умножить на ноль все планы восстановления инфраструктуры, дорог и поврежденных в результате войны объектов. Так что если с 2014 года "чиновники" оккупированных частей Донетчины и Луганщины так или иначе изображали реализацию каких-либо проектов, но разворовывали средства, теперь не будет даже попыток делать это. В "администрациях" недореспублики решили, что где обогатиться "должностные лица" и так найдут, а вот экономить "государства" должны буквально на всем.
В рамках этих реформ в так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут кардинально пересмотреть административное устройство регионов – объединить администрации маленьких городов, а также отменить районное распределение крупных. Уволенных "чиновников" при этом будут отправлять на рынок труда или на пенсию. Мужчин будут забирать на фронт.
По такому же принципу могут закрывать больницы и амбулатории – создавать опорные медицинские учреждения, которые будут обслуживать по 2–3 города. Это же касается некоторых школ и детских садов. Фактически все провинциальные города Донбасса местные террористы по требованию россиян превратят в села и поселки.
В каких городах на Донбассе закроют больницы
Какие именно изменения будут ждать местных жителей, неизвестно. По состоянию на конец декабря 2022 г. у Пасечника решили закрыть роддом, санстанцию и налоговую в Ровеньках Луганской области. Обслуживанием "граждан" из этого города будут заниматься в соседних Антраците и Свердловке. Скорее всего, так же закроют медучреждения в Перевальске и Стаханове, но сохранят работу больниц в Алчевске. На востоке так называемой "ЛНР" "главным" населенным пунктом может стать Краснодон.
Тем временем Желающих приехать нет: россияне силой удерживают медиков на оккупированных территориях
В Донецкой области с нововведениями у террористов все несколько проще: с легкой руки Пушилина представители "власти" решили закрыть половину медицинских учреждений в Макеевке, Енакиево, Иловайске, а также в Шахтерске или Снежном. Опорными городами для "здравоохранения" будут служить Донецк, Харцызск, Горловка и Чистяково. А вот на юге области ситуация с больницами крайне ужасная. Единственным вариантом для назначения "опорного" города является Бойковское.