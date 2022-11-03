В 3 областях Украины действуют аварийные отключения света, а в других – почасовые: где именно

3 ноября в Украине началось отключение электроэнергии. В нескольких регионах продолжаются графики почасовых отключений.

Сегодня Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения. Кстати, стало известно, почему в некоторых районах не вводят графики отключения света.

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Где нет света

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений. В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

В Укрэнерго напомнили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие мероприятия дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей,

– отметили в ведомстве.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко прокомментировал отключение света по Украине:

"Ограничения потребления необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий", - отметил он.

Отключение света в Украине: последние новости

На Киевщине не удается соблюдать графики отключения света из-за повторных атак российских оккупантов. В ДТЭК заявили, что 2 ноября экстренно выключили свет жителям нескольких жилых массивов.

Как стало известно, Россия повредила около 35 – 45% энергетической инфраструктуры в Украине. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркнул, что сейчас не говорится о полном отключении энергосистемы.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

Заметим, что за 20 дней Россия 103 раза ударила по энергосистеме Украины.

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