В 5 областях вернули отключение света: однако есть важный нюанс

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры ограничения потребления. Сообщается, что их применят в 5 областях Украины.

В "Укрэнерго" отметили, что объем ограничений будет меньше, чем вчера, 4 апреля. Это является следствием последних российских атак.

Смотрите также Ограничения потребления остаются в Харькове и Кривом Роге: какая ситуация со светом 5 апреля

Отключение света затронут не менее пяти областей

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры по ограничению потребления с 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Отмечается, что объем ограничений будет меньше 4 апреля. Облэнерго в регионах будет распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее продолжительными.

Причина применения ограничений остается той же: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны,

– говорится в сообщении.

К сожалению, это последствия последних массированных российских атак на критическую инфраструктуру нашего государства, в частности это касается электростанций. В то же время продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

В пяти областях применили ограничение потребления электроэнергии / Фото "Укрэнерго"

Не обошлось и без экстренных отключений

В ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях в Днепропетровской области. Такие действия направлены на восстановление баланса в энергосистеме, который нарушился в результате массированных вражеских атак.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами российских оккупантов, в Днепропетровской области введены экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго,

– отметили в ДТЭК.

Отметим, что ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, в результате чего была повреждена часть оборудования. Однако, к счастью, обесточивание потребителей не осуществлено.

Аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и продолжаются круглосуточно. Ремонтные бригады прилагают максимально усилия, чтобы стабилизировать состояние в энергосистеме.