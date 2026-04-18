Дроны и пехота в единой тактике: в 66 ОМБр прокомментировали переход на новую модель ведения войны

Минобороны внедряет дроново-штурмовые подразделения, в рамках которых будут работать как операторы беспилотников, так и пехотинцев. В целом в армии уже некоторые задачи выполняют не люди, а наземные роботизированные комплексы.

Спикер 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 каналу, что в его подразделении используют наземные роботизированные комплексы. Есть целый спектр задач, которые уже выполняют с помощью НРК. Главная из них – логистика и эвакуация раненых военных.

Возможно ли заменить пехотинцев на НРК?

По словам военного, есть участки на фронте, куда фактически невозможно отправить эвакуационную группу. Именно тогда особенно помогают наземные роботизированные комплексы.

Операторы 66 ОМБр работают над тем, чтобы использовать НРК в оборонительном и наступательном бою. Но пока они точно не смогут заменить пехотинцев.

Сейчас перейти на такое невозможно. Конечно, НРК могут взять на себя часть задач, но полностью заменить пехотинца – не смогут. Пехотинец выполняет крайне важные задачи по разведке на поле боя. Они являются "глазами" и "ушами" подразделения, которые первыми видят движение противника и передают информацию на командный пункт,

– рассказал Денисюк.

Обратите внимание! Министр обороны Михаил Федоров отметил, что Украина планирует законтрактовать 25 тысяч НРК для фронта. Это вдвое больше, чем в 2025 году.

