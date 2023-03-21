Афганистан и Узбекистан потрясли мощные землетрясения

В регионе Гиндукуш в Афганистане во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,8. Его толчки ощутили в Пакистане, Индии, Узбекистане и Казахстане.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло в 40 километрах к юго-востоку от города Юрм на глубине 187,6 километра.

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Что известно о мощном землетрясении в Афганистане

Как отмечает представителя службы спасения провинции Хайбер-Пахтунхв Билл Файз, по меньшей мере семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в городах Хайбер, Сваби, Мардан и Шангла в Пакистане.

Сообщается, что вызванные землетрясениями оползни заблокировали дороги в северном пакистанском городе Абботабад.

Сильные подземные толчки ощущались в пакистанской Исламабаде. После сильных толчков люди эвакуировались из своих домов, на стенах которых появились трещины, а на улице тряслись деревья. Очевидцы в Лахоре сообщили, что толчки тоже ощущались там.

Информационное агентство Индии ANI сообщило, что толчки ощущались в столице страны Нью-Дели.

Очевидцы сообщили, что сильное землетрясение, продолжавшееся не менее 30 секунд, ощущалось на большей части территории Пакистана.

"Люди выбегали из своих домов и читали Коран", – сказал корреспондент AFP.

Землетрясение ощущалось и на территории Узбекистана. В Ташкенте, расположенном в 561 километре от эпицентра землетрясения, жители выбегали на улицы. Толчки ощутили и на территории Казахстана.

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