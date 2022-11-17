Над аэропортом в легендарной Чернобаевке установили флаг Украины: мощное видео

Наши защитники вошли в легендарную Чернобаевку 11 ноября. Над аэродромом развевается украинский флаг.

К сожалению, от аэродрома в Чернобаевке остались только развалины. Оккупанты пытались оттуда утащить все, что только возможно.

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Как выглядит аэродром в Чернобаевке

В частности, на одном из видео украинский военный показал, что захватчики вытащили из кондиционеров вентиляторы.

Также военный напомнил, что до войны аэропорт был на реконструкции. На 27 марта было назначено торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы, светосигнальной и навигационной системы.

Но главное, что сейчас над городом развевается сине-желтый флаг.

На аэродроме в Чернобаевке установили украинский флаг: смотрите видео

Напомним, что российская армия понесла потери авиационной техники под Херсоном – аэродром в Чернобаевке, где сгорело много вертолетов вооруженных сил оккупантов, уже стал одним из символов этой войны. В частности, украинская Чернобаевка стала одной из самых известных мемов войны.

Интересно, что в лексиконе украинцев даже появился новый глагол в честь многочисленных неудач россиян. "Чернобаить" – наступать на те же грабли, делать одну и ту же ошибку.

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