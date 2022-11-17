На жаль, від аеродрому в Чорнобаївці залишилися лише руїні. Окупанти намагалися звідти поцупити все, що тільки можливо.
Варте уваги Всі весело рахують Чорнобаївку, а у нас підвал трясеться, – інтерв'ю з лікарем з Херсона
Як виглядає аеродром у Чорнобаївці
Зокрема, на одному з відео український військовий показав, що загарбники повитягували з кондиціонерів вентилятори.
Також військовий нагадав, що перед війною аеропорт був на реконструкції. На 27 березня було призначено урочисте відкриття нової злітно-посадкової смуги, світлосигнальної та навігаційної системи.
Та головне, що наразі над містом майорить синьо-жовтий стяг.
На аеродромі в Чорнобаївці встановили український прапор: дивіться відео
Нагадаємо, що російська армія зазнала втрат авіаційної техніки під Херсоном – аеродром у Чорнобаївці, де згоріло багато гелікоптерів збройних сил окупантів, вже став одним з символів цієї війни. Зокрема, українська Чорнобаївка стала одним з найвідоміших мемів війни.
Цікаво, що у лексиконі українців навіть з'явилося нове дієслово на честь численних невдач росіян. "Чорнобаїти" – наступати на ті самі граблі, робити одну й ту саму помилку.
Росіяни втекли на лівий берег Дніпра
- Росіяни зосереджували в Чорнобаївці велику кількість техніки, зокрема і гелікоптери, і ЗСУ регулярно завдавали ударів по них від початку повномасштабного вторгнення.
- 11 листопада Збройні Сили України звільнили Чорнобаївку. Над селищем знову замайорів український прапор. Загарбники втекли на лівий берег Дніпра.
- Військовий, який підіймав стяг, зізнався, що носив його під серцем у бронежилеті від початку повномасштабної війни.
- Коли наші військові зайшли в Чорнобаївку, місцеві жителі не стримували емоцій, вони обіймали захисників та радо робили з ними фото.
- В аеропорту Чорнобаївки літери зі слова "Херсон" залишили натяк, з чим залишилась Росія.