На жаль, від аеродрому в Чорнобаївці залишилися лише руїні. Окупанти намагалися звідти поцупити все, що тільки можливо.

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Як виглядає аеродром у Чорнобаївці

Зокрема, на одному з відео український військовий показав, що загарбники повитягували з кондиціонерів вентилятори.

Також військовий нагадав, що перед війною аеропорт був на реконструкції. На 27 березня було призначено урочисте відкриття нової злітно-посадкової смуги, світлосигнальної та навігаційної системи.

Та головне, що наразі над містом майорить синьо-жовтий стяг.

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Нагадаємо, що російська армія зазнала втрат авіаційної техніки під Херсоном – аеродром у Чорнобаївці, де згоріло багато гелікоптерів збройних сил окупантів, вже став одним з символів цієї війни. Зокрема, українська Чорнобаївка стала одним з найвідоміших мемів війни.

Цікаво, що у лексиконі українців навіть з'явилося нове дієслово на честь численних невдач росіян. "Чорнобаїти" – наступати на ті самі граблі, робити одну й ту саму помилку.

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