Лопнули сразу 4 колеса: в аэропорту Иркутска аварийно сел самолет

В аэропорту российского города Иркутска пассажирский самолет совершил аварийную посадку. На его борту находились 70 пассажиров и 5 членов экипажа.

Как сообщают российские телеграм-каналы, у пассажирского самолета А-320 "Уральских авиалиний" лопнули 4 колеса.

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Авария произошла со средней стойкой шасси. В то же время, колеса в носовой части самолета были исправными. Что именно стало причиной аварии – пока неизвестно. Самолет прилетел в Иркутск из столицы Таджикистана Душанбе. На борту находились 70 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. В то же время уже 1,5 часа над аэропортом кружит еще один самолет, который не может совершить посадку из-за борта, находящийся на взлетно-посадочной полосе.

В аэропорту Иркутска аварийно сел самолет / Фото из российских телеграм-каналов

Ночью 31 октября в Псковской области было неспокойно – очевидно, жители региона не могли спать из-за взрывов на местной военно-воздушной базе. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что в результате взрывов были уничтожены и повреждены несколько российских "Аллигаторов".

Падение истребителей в России

Российский истребитель вечером 17 октября упал на многоэтажку в Ейске Краснодарского края. В доме вспыхнул пожар. Огонь охватил все этажи – с первого до девятого.

А 23 октября в российском Иркутске разбился очередной истребитель. Российский самолет влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар.

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