Як повідомляють російські телеграм-канали, у пасажирського літака А-320 "Уральських авіаліній" лопнули 4 колеса.

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Аварія сталася із середньою стійкою шасі. Водночас колеса у носовій частині літака були справними. Зо саме стало причиною аварії – наразі невідомо. Літак прилетів до Іркутська зі столиці Таджикистану Душанбе. На борту перебувало 70 пасажирів та 5 членів екіпажу.

Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав. Водночас вже 1,5 години над аеропортом кружляє ще один літак, який не може здійснити посадку через борт, що перебуває на злітно-посадковій смузі.

В аеропорту Іркутська аварійно сів літак / Фото з російських телеграм-каналів

Вночі 31 жовтня у Псковській області було неспокійно – вочевидь, жителі регіону не могли спати через вибухи на місцевій військово-повітряній базі. У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що внаслідок вибухів було знищено та пошкоджено декілька російських "Алігаторів".

Падіння винищувачів у Росії

Російський винищувач ввечері 17 жовтня впав на багатоповерхівку у Єйську Краснодарського краю. У будинку спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі поверхи – з першого до дев'ятого.

А 23 жовтня в російському Іркутську розбився черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

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