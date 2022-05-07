В акватории Черного моря ВСУ уничтожили вражеский катер типа "Серна", – пресс-секретарь ОВА

В акватории Черного моря у острова Змеиный украинские защитники продолжают молниеносно уничтожать российский флот. Так, по последним данным, силы оперативного командования "Юг" уничтожили российский катер типа "Серна".

В акватории Черного моря у острова Змеиный украинские защитники продолжают молниеносно уничтожать российский флот. Так, по последним данным, силы оперативного командования "Юг" уничтожили российский катер типа "Серна".

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Информацию о сбитии еще одного вражеского катера подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

ВСУ подвели еще один вражеский катер

Как отметили защитники Украины, остров Змеиный стал одним из знаковых объектов в начале этого вторжения и продолжает оставаться символом нашей непреклонности. На этот раз у его берегов удалось ликвидировать быстроходный десантный катер проекта 11770 - "Серна". Судно предназначено для высадки на неподготовленное побережье колесной и гусеничной военной техники, а также десантное подразделение (до 92 человек).

Уничтожение объекта на воде у берегов Змеиного: смотрите видео

Пока ОК "Юг" не рассказали о деталях уничтожения очередной техники врага. Однако из видео видно, что операция прошла благодаря беспилотным комплексам Bayraktar TB2. К тому же удар был нанесен сразу после того, как на борт судна загрузился личный состав. Поэтому ждем обновленных данных по потере врага.

Подбитие российского фрегата "Адмирал Макаров"

5 мая появилась информация, что у острова Змеиный якобы пылает российский фрегат "Адмирал Макаров". Впоследствии стало известно, что взрыв на фрегате мог произойти в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун".

По состоянию на вечер следующего дня, подтверждение этой информации так и не появилось. Как отметил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, полученные данные могли быть очередным вбросом для поднятия боевого духа украинцев.

Бои за остров Змеиный: коротко

Российские оккупационные войска атаковали остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Украинские пограничники отказались сдаваться. После этого связь с защитниками Змеиного исчезла. Остров оккупировали, пограничников взяли в плен. Впрочем, бои за территорию продолжаются.

26 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный и уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Новая атака произошла 30 апреля. В этот раз русских солдат атаковали с воздуха. Всего удалось уничтожить 42 оккупанта, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.

1 мая защитники совершили еще одну успешную атаку на острове. Как следствие – было разбито 3 зенитных установки.

2 мая к острову Змеиный подплыли два русских катера типа "Раптор", тогда же наши защитники ликвидировали вражеские суда. Катера уничтожили с помощью Bayraktar.

Впоследствии военные из оперативного командования "Юг" продемонстрировали видео, на котором виден момент попадания в военную технику врага.

После эффективной работы украинских Bayraktar TB2 по враждебным позициям на временно оккупированной территории острова Змеиного, российская сторона развернула проект массовой эвакуации раненых.

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