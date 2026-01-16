В акваторию Каспийского моря выведено 3 носителя ракет "Калибр": какой суммарный залп
- Россия могла вывести в Каспийское море ракетоносители.
- Общий боезапас может составлять до 24-х крылатых ракет "Калибр", по данным мониторов.
Мониторы утверждают, что Россия вывела в Каспийское море 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп превышает 20 ракет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на monitor.
Каков общий залп этих ракетоносителей?
Мониторинговый ресурс сообщил 16 января, что Россия вывела в Каспийское море ракетоносители. Известно, что их насчитывается три.
В общей сложности их боезапас может составлять до 24-х крылатых типа "Калибр", отмечает монитор.
Напомним, что вечером 16 января Россия несколько раз поднимала в небо МиГ-31К. Поэтому по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу.
Каковы последствия последних атак на Украину?
15 января Россия ударила баллистической ракетой по Черноморскому порту. В результате атаки раненого одного из членов экипажа мальтийского судна.
Также на днях оккупанты в очередной раз обстреляли терминал "Новой почты" вблизи Харькова. В результате удара погибли четыре человека.
После взрывов 12 января на Днепропетровщине жители Павлограда зафиксировали резкие скачки напряжения. В некоторых районах тогда свет исчез совсем.