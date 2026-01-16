В акваторию Каспийского моря выведено 3 носителя ракет "Калибр": какой суммарный залп

Мониторы утверждают, что Россия вывела в Каспийское море 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп превышает 20 ракет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на monitor.

Каков общий залп этих ракетоносителей?

Мониторинговый ресурс сообщил 16 января, что Россия вывела в Каспийское море ракетоносители. Известно, что их насчитывается три.

В общей сложности их боезапас может составлять до 24-х крылатых типа "Калибр", отмечает монитор.

Напомним, что вечером 16 января Россия несколько раз поднимала в небо МиГ-31К. Поэтому по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу.

Каковы последствия последних атак на Украину?