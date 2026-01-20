Все деньги ушли на войну: в оккупированном Алчевске дети вынуждены мерзнуть в школах

В оккупированном Алчевске Луганской области ситуация с отоплением в школах стала критической. Сейчас температура воздуха в помещениях не соответствует никаким санитарным нормам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления при Командовании Сил специальных операций ВСУ.

Читайте также Пришло 15 января: Андрющенко ответил, почему больше украинцев выезжают с оккупированных территорий

Что происходит в школах Алчевска?

Из-за ситуации с отоплением дети в школах Алчевска вынуждены находиться в холодных классах по 5 – 6 часов. При этом оккупационное управление образования администрации игнорирует обращения родителей и педагогов, и заявляет о якобы отсутствии проблем.

По информации доверенных источников, на 2026 год, образовательным учреждениям Алчевска были предусмотрены средства на содержание и подготовку к отопительному сезону.

Однако фактическое финансирование впоследствии было сокращено: часть средств заложенных в так называемые "образовательные статьи" перераспределили на нужды и инфраструктуру оккупационных военизированных формирований.

Сейчас оккупационная "власть" направляет ресурсы прежде всего на административные здания, силовые подразделения и объекты, связанные с военной логистикой. Образовательные же учреждения финансируются по остаточному принципу.

Критическое состояние с температурой в школах Алчевска, является прямым следствием преступного перераспределения средств и игнорирования обязательств по защите гражданского населения,

– отметили в Центре национального сопротивления.

Стоит отметить, что такая политика является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, где дети должны пользоваться повышенным уровнем защиты.

Оккупированные территории: последние новости