Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления при Командовании Сил специальных операций ВСУ.
Что происходит в школах Алчевска?
Из-за ситуации с отоплением дети в школах Алчевска вынуждены находиться в холодных классах по 5 – 6 часов. При этом оккупационное управление образования администрации игнорирует обращения родителей и педагогов, и заявляет о якобы отсутствии проблем.
По информации доверенных источников, на 2026 год, образовательным учреждениям Алчевска были предусмотрены средства на содержание и подготовку к отопительному сезону.
Однако фактическое финансирование впоследствии было сокращено: часть средств заложенных в так называемые "образовательные статьи" перераспределили на нужды и инфраструктуру оккупационных военизированных формирований.
Сейчас оккупационная "власть" направляет ресурсы прежде всего на административные здания, силовые подразделения и объекты, связанные с военной логистикой. Образовательные же учреждения финансируются по остаточному принципу.
Критическое состояние с температурой в школах Алчевска, является прямым следствием преступного перераспределения средств и игнорирования обязательств по защите гражданского населения,
– отметили в Центре национального сопротивления.
Стоит отметить, что такая политика является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, где дети должны пользоваться повышенным уровнем защиты.
Оккупированные территории: последние новости
Оккупированные территории Запорожья и Херсонщины 17 января остались без света. Местные оккупационные власти утверждают, что это произошло из-за атаки.
Недавно Россия уже отменила некоторые льготы для жителей временно оккупированных территорий. К тому же с 1 января там значительно выросли цены на коммунальные услуги.
Кроме того, на оккупированных территориях должен начаться пересмотр пенсионного обеспечения. Теперь там будут требовать первичные документы по начислению пенсии. Это будет означать, что многие люди начнут получать гораздо меньшую пенсию.