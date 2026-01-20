Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву при Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Що відбувається в школах Алчевська?

Через ситуацію з опаленням діти в школах Алчевська змушені перебувати в холодних класах по 5 – 6 годин. Натомість окупаційне управління освіти адміністрації ігнорує звернення батьків і педагогів, й заявляє про нібито відсутність проблем.

За інформацією довірених джерел, на 2026 рік, освітнім закладам Алчевська було передбачено кошти на утримання та підготовку до опалювального сезону.

Однак фактичне фінансування згодом було скорочене: частину коштів закладених у так звані "освітні статті" перерозподілили на потреби та інфраструктуру окупаційних воєнізованих формувань.

Наразі окупаційна "влада" спрямовує ресурси насамперед на адміністративні будівлі, силові підрозділи та об'єкти, пов'язані з військовою логістикою. Освітні ж заклади фінансуються за залишковим принципом.

Критичний стан з температурою в школах Алчевська, є прямим наслідком злочинного перерозподілу коштів та ігнорування зобов'язань щодо захисту цивільного населення,

– наголосили в Центрі національного спротиву.

Варто зазначити, що така політика є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, де діти мають користуватися підвищеним рівнем захисту.

