В Алупке в оккупированном Крыму прогремел взрыв

28 августа 2022 , 14:01
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Источник:

monitor

В Алупке во временно оккупированном Крыму 28 августа прогремел взрыв. В целом на территории полуострова продолжается сезон "хлопка".

Захватчики – напуганы. Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа – заявил, что оккупанты массово вывозят свои семьи.

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Джемилев рассказал, что крымские татары ходят друг к другу на "кофе по случаю благоприятного известия".

 

 
Автор: Мар'яна Бекало