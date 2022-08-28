В Алупке в оккупированном Крыму прогремел взрыв
28 августа 2022 , 14:01Читати новину українською
Источник:monitor
В Алупке во временно оккупированном Крыму 28 августа прогремел взрыв. В целом на территории полуострова продолжается сезон "хлопка".
Захватчики – напуганы. Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа – заявил, что оккупанты массово вывозят свои семьи.
Обратите внимание Оккупационные власти Крыма приказывают скрывать факты взрывов на военных объектах
Джемилев рассказал, что крымские татары ходят друг к другу на "кофе по случаю благоприятного известия".