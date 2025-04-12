В Архангельске 21-летний парень поджег сразу 4 полицейских авто

В Архангельске 21-летний летний парень поджег сразу 4 авто полиции. Российские СМИ говорят, что им руководили "украинские кураторы".

Юношу задержали на месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об инциденте в Архангельске

Вечером 12 апреля 21-летний парень в Архангельске подошел к полицейскому участку, облил полицейские авто бензином из канистры и поджег. Его задержали прямо на месте. Его допрашивают.

Российские СМИ из собственных источников утверждают, что предварительно известно, мол, парня завербовали "украинские кураторы", тот хотел заработать.

В результате его действий никто не пострадал, ущерб от его действий также не уточняются.

21-летний парень поджег 4 полицейские авто в Архангельске: смотрите видео

Напомним, в российском Саратове горел аэродром, над городом поднялось густое облако дыма, СМИ сообщают о возгорании мазута. Перед пожаром были слышны взрывы, в небо подняли вертолет.