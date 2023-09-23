В Армении на митинге поздравили Россию с уничтожением штаба Черноморского флота: красноречивое видео

В Армении оппозиция объявила протесты против нынешнего правительства страны. Во время митинга оппозиционеры поздравили Россию с ее очередной неудачей.

Представитель местного Национально-демократического полюса напомнил, что 22 сентября Вооруженные Силы Украины поразили штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму, пишет 24 Канал.

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Как в Армении поздравили Россию

От имени Национально-демократического полюса и всего народа Армении от всей души поздравляю Россию с уничтожением штаба Черноморского флота,

– заявил на митинге представитель Национально-демократического полюса.

После его слов армяне скандировали "Ура", "Слава Украине", "русский военный корабль" и тому подобное.

Далее представитель оппозиции продолжил "приветствовать" Кремль от имени Национально-демократического полюса Армении и всего народа Армении с прорывом украинской армией "линии Суровикина" на Запорожском направлении фронта.

Как в Армении "поздравили" Россию: смотрите видео

Протесты в Армении: коротко