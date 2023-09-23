В Армении на митинге поздравили Россию с уничтожением штаба Черноморского флота: красноречивое видео
В Армении оппозиция объявила протесты против нынешнего правительства страны. Во время митинга оппозиционеры поздравили Россию с ее очередной неудачей.
Представитель местного Национально-демократического полюса напомнил, что 22 сентября Вооруженные Силы Украины поразили штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму, пишет 24 Канал.
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Как в Армении поздравили Россию
От имени Национально-демократического полюса и всего народа Армении от всей души поздравляю Россию с уничтожением штаба Черноморского флота,
– заявил на митинге представитель Национально-демократического полюса.
После его слов армяне скандировали "Ура", "Слава Украине", "русский военный корабль" и тому подобное.
Далее представитель оппозиции продолжил "приветствовать" Кремль от имени Национально-демократического полюса Армении и всего народа Армении с прорывом украинской армией "линии Суровикина" на Запорожском направлении фронта.
Как в Армении "поздравили" Россию: смотрите видео
Протесты в Армении: коротко
- 19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило, что начало "антитеррористические меры локального характера" в Нагорном Карабахе. Это территория Азербайджана, где живут многие армяне, действовала непризнанная так называемая "Нагорно-Карабахская Республика" и находились российские "миротворцы".
- Азербайджан заявил, что остановит операцию только тогда, когда вооруженные силы Армении выведут войска с тех территорий и в случае роспуска режима в Степанакерте (столице Нагорного Карабаха), который является непризнанным.
- Уже 20 сентября так называемая "власть" Нагорного Карабаха заявила, что она принимает предложение Азербайджана. То есть огонь прекратится, Армения выведет из Нагорного Карабаха свои войска, так называемая "армия обороны Нагорного Карабаха" будет расформирована и разоружена, незаконные вооруженные формирования покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана.
- В свою очередь оппозиция в Армении объявила о ежедневных протестах против правительства премьера Николая Пашиняна. Последний призвал Совбез ООН направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах.
- Перед этим Пашинян заявил о провал российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе. В этот же день посольство России в Армении облили красной краской.