В армии Израиля заявили, что атаковали "крупнейший объект обогащения ядерного урана" в Иране

В пятницу, 13 июня, иранские территории подверглись воздушной атаке со стороны армии Израиля. В частности, поражен "крупнейший объект обогащения ядерного урана".

Он расположен в городе Нантанз. Об этом заявили в Армии обороны Израиля, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о поражении

В Израиле убеждают, что нанесли "значительный ущерб" крупному объекту по обогащению ядерной энергии, что ранее подтвердили в Иране.

Он якобы служил так называемому Корпусу стражей исламской революции для продвижения его военной ядерной программы.

Мы атаковали этот подземный объект и другие важные объекты инфраструктуры на этом месте,

– убеждает представитель ЦАХАЛа.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил удар Тель-Авива по реактору в Натанзе. Он заявил, что агентство находится на связи с иранскими властями и своими инспекторами в стране относительно уровня радиации.

По данным СМИ, Израиль уничтожил 2 реактора, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лаборатории Ирана.