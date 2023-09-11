В Австрии школьный автобус упал с моста: в результате аварии есть пострадавшие

В Австрии 11 сентября произошла жуткая авария. Так, в стране с моста упал школьный автобус, в результате чего есть пострадавшие.

Инцидент произошел на трассе вблизи Растенфельда в Нижней Австрии. Правоохранители ведут расследование относительно деталей этого дорожно-транспортного происшествия.

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Жуткая авария в Австрии с пострадавшими

В австрийской полиции отметили, что перед падением с моста с автобусом столкнулся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Водитель этого транспортного средства не пострадала.

Впоследствии стало известно, что в самом школьном автобусе находились пять пассажиров. В частности, водитель получил серьезные травмы, других двоих пришлось доставить в больницу вертолетом, а остальных троих – каретой скорой помощи.



Школьный автобус упал в Австрии с моста / Фото APA

Сначала в сети распространялась информация, что в салоне тоже были дети. Однако в конце концов это сообщение не подтвердили правоохранители.

Пока причину аварии расследует полиция. Правоохранители отметили, что автобус все еще находится на месте аварии и, как ожидается, пожарная служба поднимет его позже.

Нам нужна тяжелая техника, это займет некоторое время,

– сказал спикер австрийских пожарных.

Следует отметить, что в результате этой аварии федеральная автострада была временно закрыта для движения транспорта. Сейчас этот путь уже открыли.

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