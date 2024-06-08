Россия держит в Азовском и Средиземном морях корабли-носители "Калибров"

Россия держит наготове 4 носителя ракет "Калибр". Большинство из них размещены в Азовском море, где длительное время отсутствовали российские суда.

ВМС ВСУ рассказали о ситуации в трех акваториях. Оккупант держит ракетоносители "Калибр" с общим залпом до 32 ракет.

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Россия вывела 4 носителя "Калибров"

В Азовском море сейчас 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет. Также в Средиземном море 1 корабль – носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Стоит отметить, что впервые за долгое время Россия вывела ракетоносители "Калибров" в Азовское море еще 7 июня.

Зато в Черном море по состоянию на сейчас 1 российский корабль.

Активность возле Керченского пролива

За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 14 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 3 судна.

В ВМС ВСУ отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Враг редко использует "Калибры": последние атаки

Напомним, что последний раз Россия использовала "Калибры" против Украины во время атаки ночью 1 июня, запустив 10 таких ракет из северо-восточной части акватории Черного моря. Силы ПВО сбили 4 из них.

До этого враг запускал "Калибры" 8 мая, выпустив 4 ракеты – все были уничтожены силами ПВО. А также 6 апреля россияне запустили 1 ракету "Калибр", ее уничтожили бойцы противовоздушной обороны.