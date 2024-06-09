ВСУ могли поразить вражеский корабль в Азовском море, – СМИ

В Азовском море, вероятно, подвергся атаке один из вражеских кораблей. Россияне согнали более 10 судов из Новороссийска ближе к порту Ейска в ходе так называемых "учений" и "поплатились" за это.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Там также опубликовали спутниковые фото и предположили, какой именно корабль мог подвергнуться атаке.

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Атакован корабль возле Ейска

По данным канала, 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском были зафиксированы на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте).

"Ночью, около полуночи, украинский БПЛА атаковал российский корабль возле порта Ейск (вторая точка на карте) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение к крейсеру "Москва", – говорится в сообщении.

. Крейсер "Москва" был потоплен ВСУ 13 апреля 2022 года.



ВСУ, предположительно, атаковали российский корабль возле порта Ейск / Инфографика тг-канала "Крымский ветер"

Какой корабль потопили

Впоследствии уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

В частности тк-канал "Крымский ветер" уточнил, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерили, исходя из спутникового снимка. При этом уточняют, что погрешность может составлять несколько метров.



Актуальные спутниковые фото с моря



В порту Ейска мог быть атакован патрульный корабль / Фото тг-канала "Крымский ветер"

Отмечают, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков". Предположили, что именно этот корабль мог подвергнуться атаке.

Также канал пишет, что в море появилось нефтяное пятно, которого не было накануне.

"Украина нацелилась на российские корабли"

, что 24 Канал пытался получить комментарий у представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, но он отметил, что пока не готов подтвердили поражения вражеского корабля.

Издание Sky News со ссылкой на источник среди военных пишет, что в субботу вечером украинские силы нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно переместился в Азовское море из Черного моря.

Отмечают, что судно стало 5 из 7 десантных кораблей по типу "Ропучая", которые были потоплены или "выведены из строя" в результате атак украинских спецопераций.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на Востоке", – цитирует издание источник.

Также там добавили, что российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта. Поэтому, срывая российские поставки боеприпасов, этот удар непосредственно способствует борьбе украинских войск на линии фронта.

К слову, в ночь на 6 июня в акватории Черного моря в Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО.