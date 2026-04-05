В Азовском море затонул российский сухогруз с пшеницей: спаслись не все

Оккупационные власти части Херсонщины 5 апреля заявили, что судно с пшеницей затонуло в Азовском море. Мол, его атаковали дроны.

Об этом пишут гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо и росСМИ ТАСС.

Детали аварии в Азовском море

Гауляйтер Сальдо 5 апреля сообщил, что в Азовском море затонул сухогруз типа "Волго-Балт". По его словам, оно перевозило пшеницу.

Экипаж судна частично смог спастись. Девять моряков, граждан России, обнаружили на побережье Херсона. Они эвакуировались на лодке-капсуле, а сейчас им помогают медики.

Сначала Сальдо сообщил об одном погибшем – старшем помощнике капитана 1991 года рождения. А вот судьба еще двух членов экипажа оставалась ему неизвестной.

Однако количество жертв якобы возросло до двух, сообщило РосСМИ со ссылкой на оперативные службы. Они же утверждают, что судно якобы атаковали дроны.

Судно и спасенные российские моряки / Фото с телеграмму Владимира Сальдо

Обстоятельства происшествия выясняются. Также продолжаются следственные действия.

