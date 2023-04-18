Об этом 24 Каналу рассказал Александр Демченко – журналист Донбасс. Реалии. По его словам, в ад боев Россия бросает вагнеровцев, а не кадровых военных.
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Тактика врага
Александр Демченко сообщил, что в штурмовых боях, где ведется борьба буквально за каждый этаж домов, в основном участвуют штурмовики ППК "Вагнера". Их не жалко.
По центру города передвигается без опознавательных знаков российский танк Т-90 – это самый современный из серийных танков, находящийся в российской армии,
– подчеркнул он.
По его мнению, им пользуются вагнеровцы во время штурмовых действий. Это свидетельствует о том, что между ЧВК "Вагнера" и кадровыми военными происходит взаимодействие.
По словам журналиста, у врага есть только один танк Т-90.
"Он выезжает на пересечение улицы Свободы и улицы Садовой в городе Бахмут, производит три выстрела и быстро меняет позицию к тому, чтобы противотанковым средством или артиллерийским поражением его не уничтожили", – пояснил он.
Ранее на Бахмутском направлении было замечено несколько Т-90, остался только один. Это может свидетельствовать о том, что техника была выведена, уничтожена или повреждена.
Есть ли у России еще силы
Александр Демченко отметил, что на Бахмутское направление с Юга Украины было переброшено усиление в виде частей воздушно-десантных войск России. В последний раз такие действия врага происходили у Кременной.
На прошлой неделе мы там зафиксировали передвижение техники новых модификаций с опознавательными знаками: круг, вписанный в треугольник,
– рассказал он.
По словам журналиста, это подразделения, которые ранее дислоцировались в Запорожье и Херсонской области.
"Воздушно-десантные подразделения российских войск остаются одними из самых боеспособных в России", – отметил он.
Также боеспособность сохраняет морская пехота Тихоокеанского флота, пытавшаяся штурмовать город Угледар. Вероятно, что потери на этом направлении чему-то научили россиян, так что через поле штурмом уже не пытаются идти.
Ситуация в Бахмуте: последнее
- Украинские защитники продолжают удерживать оборону Бахмута. Пограничники показали на видео битву за город, которая проходит буквально в центре населенного пункта среди многоэтажек.
- оккупанты стремились захватить Бахмут к Пасхе, но им это не удалось. Очевидно, очередной дедлайн враг перенес на конец апреля.
- Россияне понимая, что не могут взять Бахмут, совершают террор над гражданскими людьми в городе. Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали признание двух бывших узников, представившихся экснаемниками ЧВК "Вагнера". Они рассказали о совершении десятков страшных преступлений. Такие приказы, по их словам, отдавал глава преступной группировки Евгений Пригожин.
- Пригожин в свою очередь отреагировал на эти обвинения. Он убежден, что вагнеровцы "никогда не расстреливают мирных и детей", а их главная цель – защищать.