Про це 24 Каналу розповів Олександр Демченко – журналіст Донбас. Реалії. За його словами, у пекло боїв Росія кидає вагнерівців, а не кадрових військових.

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Тактика ворога

Олександр Демченко повідомив, що у штурмових боях, де ведеться боротьба буквально за кожен поверх будинків, переважно беруть участь штурмовики ПВК "Вагнера". Їх не шкода.

По центру міста пересувається без розпізнавальних знаків російський танк Т-90 – це найсучасніший з серійних танків, який є в російській армії,

– наголосив він.

На його думку, ним користуються вагнерівці під час штурмових дій. Це свідчить, що все ж між ПВК “Вагнера” та кадровими військовими відбувається взаємодія.

За словами журналіста, у ворога наразі є лише один танк Т-90.

"Він виїжджає на перетин вулиці Свободи та вулиці Садової в місті Бахмут, робить три постріли й швидко змінює позицію до того, щоб протитанковим засобом або артилерійським ураженням його не знищили", – пояснив він.

Раніше на Бахмутському напрямку було помічено декілька Т-90, наразі залишився лише один. Це може свідчити про те, що техніка була виведе, знищена або пошкоджена.

Чи є в Росії ще сили

Олександр Демченко наголосив, що на Бахмутський напрямок із Півдня України було перекинуте підсилення у вигляді частин повітряно-десантних військ Росії. Востаннє такі дії ворога відбувалися біля Кремінної.

Минулого тижня ми там зафіксували пересування техніки нових модифікацій з розпізнавальними знаками: коло, вписане у трикутник,

– розказав він.

За словами журналіста, це підрозділи, які раніше дислокувалися на Запоріжжі й Херсонщині.

"Повітряно-десантні підрозділи російських військ залишаються одними із найбільш боєздатних у Росії", – зауважив він.

Також боєздатність зберігає морська піхота Тихоокеанського флоту, яка намагалася штурмувати місто Вугледар. Ймовірно, що втрати на цьому напрямку чогось навчили росіян, тож через поле штурмом вже не намагаються іти.

Ситуація в Бахмуті: останнє