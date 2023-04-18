В Бахмуте минусируется одна – две роты россиян каждый день, – полковник ВСУ о боях в городе

Россияне в Бахмуте пытаются взять под свой контроль железнодорожную станцию. Украинские защитники уверенно ликвидируют окупантов и не позволяют им выполнить задуманное.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ. По его словам, сейчас ВСУ контролируют одну третью городку.

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оккупанты оказались в ловушке

Роман Свитан сообщил, что на Бахмутском направлении россияне попали в капкан. Речь идет не только о чем ППК "Вагнера", но и о линейных частях российской армии.

"Они теперь либо умрут в этом капкане, либо будут пытаться вместе из него выбраться", – заметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне вынуждены давать вагнеровцам хоть какое-то вооружение.

Линейные российские части все же выполняют основную задачу, которую им поставил Валерий Герасимов, сточить ЧВК "Вагнера" о нашу оборону,

– подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, в Бахмуте в первых рядах вагнеровцы, а уже за ними следует российская армия. Впрочем, после того, как полностью будет уничтожена ЧВК "Вагнера", украинская сторона сможет забыть о ней и продолжать уничтожать линейные российские части.

Роман Свитан рассказал, что происходит в Бахмуте: смотрите видео

Где ведутся бои в городе

Роман Свитан сосредоточил внимание, что сейчас идут вокруг железнодорожной дороги, которая является одним из рубежей.

Он пояснил, что сначала россияне попытались пересечь городскую границу. К сожалению, им это удалось, хотя и с большими потерями.

Дальше перешли Бахмутку. Сейчас третий рубеж – это как раз железнодорожная дорога. Там проходят позиционные бои,

– подчеркнул он.

Однако локация боев хорошо простреливается, поэтому ВСУ продолжают уничтожать врага.

ВСУ уничтожают врага

Военный эксперт рассказал, что две трети города остаются под контролем линейных частей России и ПИК "Вагнера".

Одна-две роты в сутки минусируются в районе Бахмута. Это хороший полигон как раз для одной из первых задач армии – уничтожение армии противника,

– убежден он.

Украинские военные удерживают Бахмут. Также стратегически важно Времен Яр. Эти два населенных пункта считаются гарнизонами, прикрывающими друг друга.

"Бахмут – кирпич фронта. Выход или потеря именно этих рубежей могут привести к дальнейшему смещению фронта на Запад и построению новой линии фронта", – подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, тогда под удар попадут Славянск, Краматорск, Дружковка с численностью населения более 100 тысяч человек, а это очень опасно.

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