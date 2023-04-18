Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ. За його словами, наразі ЗСУ контролюють одну третю міста.

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Окупанти опинилися у пастці

Роман Світан повідомив, що на Бахмутському напрямку росіяни потрапили в капкан. Мовиться не лише про що ПВК "Вагнера", а й про лінійні частини російської армії.

"Вони тепер або помруть в цьому капкані або будуть намагатися разом з нього вибратися", – зауважив він.

Військовий експерт наголосив, що росіяни вимушені давати вагнерівцям бодай якесь озброєння.

Лінійні російські частини все ж виконують основне завдання, яке їм поставив Валєрій Герасимов, сточити ПВК "Вагнера" об нашу оборону,

– наголосив Роман Світан.

За його словами, у Бахмуті у перший рядах вагнерівці, а вже за ними йде російська армія. Втім, після того, як повністю буде знищена ПВК "Вагнера", українська сторона зможе забути про неї й продовжувати нищити лінійні російські частини.

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Де точаться бої у місті

Роман Світан зосередив увагу, що наразі точаться навколо залізничної дороги, яка є одним із рубежів.

Він пояснив, що спершу росіяни зробили спробу перетнути міську межу. На жаль, їм це вдалося, хоча й з великими втратами.

Далі перейшли Бахмутку. Зараз третій рубіж – це якраз залізнична дорога. Там проходять позиційні бої,

– наголосив він.

Проте, локація боїв добре прострілюється, тож ЗСУ продовжують нищити ворога.

ЗСУ знищують ворога

Військовий експерт розповів, що дві третини міста залишаються під контролем лінійних частин Росії та ПВК "Вагнера".

Одна–дві роти на добу мінусуються в районі Бахмута. Це хороший полігон якраз-таки для одного з перших завдань армії – знищення армії противника,

– переконаний він.

Українські військові утримують Бахмут. Також стратегічно важливим є Часів Яр. Ці два населених пункти вважаються гарнізонами, які прикривають один одного.

"Бахмут – цеглина фронту. Вихід чи втрата саме цих рубежів можуть призвести до подальшого зсуву фронту на Захід й побудови нової лінії фронту", – наголосив Роман Світан.

За його словами, тоді під удар потраплять Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка із чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, а це вже дуже небезпечно.

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