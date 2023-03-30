Бахмут посреди весны накрыла метель: бойцы не теряют оптимизма

В конце марта Украину внезапно накрыла зимняя погода. Метель добралась и до Бахмута, где сейчас идут самые ожесточенные бои с захватчиками.

Однако ненастье не волнует наших защитников, которые не теряют оптимизм даже в тяжелых условиях. Пограничники обнародовали видео, где улыбаются, когда падает снег.

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Когда бойцов спросили, как погода, они ответили, что "все 4.5.0".

Заметим, что похолодание еще продержится в Украине. В частности, ночью 31 марта в некоторых регионах еще возможны морозы, а днем погода будет теплой. В Донецкой и Луганской области прогнозируют мокрый снег.

Зимняя погода в Бахмуте: видео

Какая ситуация в Бахмуте

В Генштаб и ВСУ сообщили, что утром 30 марта самыми горячими являются Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. Оккупанты продвигались в южной и юго-западной окраинах Бахмута.

Россияне постоянно бросают туда подкрепление. В частности, на этом направлении воюют "вагнеровцы". Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сейчас в Бахмуте приблизительно 6000 наемников группы "Вагнера".

Однако министр обороны Алексей Резников заявил, что содержание Бахмута уменьшило русский наступательный потенциал. Это способствует украинским силам, которые могут лучше подготовить контрнаступление.