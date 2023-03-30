Однак негода не хвилює наших захисників, які не втрачають оптимізм навіть у важких умовах. Прикордонники оприлюднили відео, де посміхаються, коли падає лапатий сніг.

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Коли бійців запитали, як погода, ті відповіли, що "все 4.5.0".

Зауважимо, похолодання ще протримається в Україні. Зокрема, протягом ночі 31 березня в деяких регіонах ще можливі морози, а вдень погода буде теплою. На Донеччині та Луганщині прогнозують мокрий сніг.

Зимова погода у Бахмуті: відео

Яка ситуація у Бахмуті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вранці 30 березня найгарячішими є Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки. Окупанти просувалися у південній та південно-західній околицях Бахмута.

Росіяни постійно кидають туди підкріплення. Зокрема, на цьому напрямку воюють "вагнерівці". Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що зараз у Бахмуті є приблизно 6000 найманців групи "Вагнера".

Проте міністр оборони Олексій Резніков заявив, що утримання Бахмута зменшило російський наступальний потенціал. Це сприяє українським силам, які можуть краще підготувати контрнаступ.