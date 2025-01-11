Дрейфовал в Балтике: Германия задержала российский нефтяной танкер

Вблизи острова Рюген 10 января произошел инцидент. В море дрейфовал танкер Eventin, который перевозил российскую нефть. 24 Канал собрал детали.

После американских санкций для российской нефти настанут тяжелые времена. И, хотя кремлевская пропаганда пугает скачками цен на нефть, готовиться нужно именно россиянам. Ведь компании из США больше не будут сотрудничать с ними. А на более 180 танкеров наложены ограничения.

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Что известно о дрейфе судна Eventin в Балтике

Танкер шел под флагом Панамы из Усть-Луги (крупнейшего торгового порта в России) в Порт-Саид в Египте. Но 10 января он медленно дрейфовал, поскольку двигаться уже не мог. Буксир задержал его возле немецкого острова Рюген. Это остров в Балтийском море и самый большой остров на территории Германии.

Показываем на карте остров Рюген, где произошел инцидент с российским танкером

Сообщают, что танкер герметичен и не представляет угрозы окружающей среде. Но не известно, почему он не может двигаться.

Eventin построен в 2006 году. В санкционном списке его нет.

Реакция немецких властей

Анналена Бербок выступила с жестким заявлением. По ее словам, инцидент является примером того, почему Германия вместе с другими странами в последние месяцы призвала к новым санкциям против российского флота нефтяных танкеров.

Россия угрожает нашей, европейской безопасности не только своей незаконной агрессивной войной против Украины, но и оборванными кабелями, дезинформационными кампаниями, GPS-помехами и, конечно же, старыми нефтяными танкерами,

– сказала она.

Путин не только обходит санкции, но и угрожает туризму на Балтике. Этим Бербок намекнула на катастрофу с танкерами в Керченском заливе, в результате которой мазутом загрязнено Азовское море. Угроза есть и для Черного моря.

Борис Писториус подчеркнул: Россия ежедневно проводит гибридные атаки в Балтийском море и не только там. Германия усиливает свою военную базу в Нордхольце в Нижней Саксонии.

Европа ожидает Балтийский саммит стран – членов НАТО. Он пройдет в Хельсинки 14 января. Будут говорить в том числе о защите критической подводной инфраструктуры в Балтийском море и противодействии угрозе со стороны российского теневого флота.