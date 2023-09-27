"Незаметный фотошоп": в России мертвому оккупанту "вручили" награду

В местной администрации решили пропиариться и с помощью фоторедактора "вручили" награду погибшему оккупанту. Это вызвало возмущение даже у поклонников так называемой "спецоперации".

На опубликованном фото с наградой – Артур Султангалиев. Примечательно, что смертельные ранения он получил еще в январе 2023 года, а "награду" – в июле.

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"Мастера фотошопа"

В сети на странице администрации Янаульского района Башкирии появилось сообщение о награждении оккупанта. Султангалиеву "вручили" какую-нибудь медаль. Впрочем, администрацию никак не беспокоил тот факт, что оккупант получил ранения в январе 2023 года. Поэтому они просто с помощью фоторедактора "прилепили" голову Султангалиева и "дали" ему медаль.

Заметить "мастерство" фотошопа можно невооруженным глазом. Здесь и рука на странном фоне, и другие полы, и даже медаль "герой" держит почти "реалистично".



Сообщение о награждении Султангалиева / Скриншот



"Незаметный" фотошоп окупантов / Фото New Voice

В сети на такое сообщение отреагировали очень остро. Даже поклонники так называемой "спецоперации" назвали это "награждение" пиаром на крови, а некоторые шутили, что "церемонию" можно было "пригласить" Путина, Папу Римского или даже Губку Боба.

Впрочем, и здесь администрация нашла выход. Там объяснили, что якобы "пришлось использовать" фоторедактор, потому что Султангалиев пришел получать награду футболке и тапочкам.

У нас первый пост был 18 июля. Он болел, да. Вручили ему медаль в военкомате. Фотошоп признаем, да. Он просто пришел в футболке и шлепанцах, поэтому сделали ему военную форму. Он тогда был комиссован,

– оправдались в Янаульской администрации.

Пост в сети не удалось найти, поскольку администрация его уже удалила. Впрочем, администрация опубликовала другой – о церемонии прощания с оккупантом. Как говорится в сообщении, Султангалиев получил серьезное ранение в январе 2023 года.

"С августа 2022 года Артур Радисович выполнял боевые задания в составе башкирского добровольческого батальона им. А. Доставалова. В январе 2023 года он получил ранение и после продолжительной болезни его сердце остановилось", – говорится в сообщении.

Любопытно, что администрация Янаульского района не назвала дату смерти оккупанта. Очевидно, чтобы не потопить самих себя после награждения мертвого оккупанта.



Сообщение о церемонии прощания с оккупантом / Скриншот

Позже в сети появилась оригинальная фотография с оккупантом. На ней действительно россиянин стоит не в военной форме оккупантов, а "по-домашнему".



Оригинальное фото с Султангалиевым / фото из сети

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